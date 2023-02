Près de Lyon : un gendarme percuté par un automobiliste, quatre interpellations réalisées

Alors que des gendarmes étaient postés au niveau du 43 avenue du 11 novembre 1918 à Tassin-la-Demi-Lune, un automobiliste a tenté d’échapper aux militaires peu avant minuit.

L’un des gendarmes a alors été percuté par le véhicule, une Peugeot 208, et a été légèrement blessé aux jambes. Les secours l’ont pris en charge avant de le conduire à l’hôpital.

Les quatre occupants du véhicule ont été arrêtés plus tard à Villeurbanne, dans le quartier des Buers. Il se trouve qu'ils avaient déjà échappé à un contrôle plus tôt à Craponne et étaient donc activement recherchés par les forces de l'ordre dans l'Ouest lyonnais.

Placés en garde à vue, ils vont devoir s'expliquer sur les raisons qui les ont poussés à vouloir à tout prix se soustraire au contrôle, allant jusqu'à mettre en danger la vie d'un gendarme.

Dans un tweet, la préfète du Rhône Fabienne Buccio a annoncé souhaiter "un bon rétablissement" au gendarme blessé et "salue l'intervention rapide de la police nationale qui a procédé à l'interpellation" du quatuor.