Lyon : les TCL (de nouveau) en grève ce mercredi !

La raison de cette nouvelle grève n’est pas encore connue.

Concernant les métros :

La ligne A ne circulera pas entre 7h et 8h.

La ligne B ne circulera pas entre 22h et 23h.

La ligne C ne circulera pas entre 7h et 8h, puis entre 17h et 18h.

La ligne D ne circulera pas entre 7h et 8h.

Les trams :

Les lignes T3, T7 et Rhônexpress circuleront normalement.

Les lignes T1, T2, T4, T5 et T6 effectueront leurs derniers départs entre 20h30 et 21h30 environ.

Précisions pour les lignes de tramways :

Dernier départ de Debourg direction IUT Feyssine : 20h29

Dernier départ d’IUT Feyssine direction Debourg : 20h48

La ligne circulera avec une fréquence de 7 minutes le matin (au lieu de 5) et de 6 minutes le soir (au lieu de 5).

Ligne T2 :

Dernier départ d’Hôtel de Région Montrochet direction St-Priest Bel Air : 20h46

Dernier départ de St-Priest Bel Air direction Hôtel de Région Montrochet : 19h49

La ligne circulera avec une fréquence de 6 minutes 30 le matin (au lieu de 4 à 5 minutes 30) et de 6 minutes 30 le soir (au lieu de 4 minutes 50).

Ligne T4 :

Dernier départ de La Doua Gaston Berger direction Hôpital Feyzin Vénissieux : 20h19

Dernier départ d’Hôpital Feyzin Vénissieux direction La Doua Gaston Berger : 21h10

Ligne T5 :

Dernier départ de Grange Blanche direction Parc du Chêne : 21h26

Dernier départ de Grange Blanche direction Eurexpo : 21h00

Dernier départ d’Eurexpo direction Grange Blanche : 21h25

Ligne T6 :

Dernier départ de Debourg direction Hôpitaux Est-Pinel : 21h12

Dernier départ d’Hôpitaux Est-Pinel direction Debourg : 21h37

Les lignes de bus fonctionneront normalement.