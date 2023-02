L'invité de l'Eco de Lyon : Yves Carra (Mobilité Club France)

Ce mercredi, Yves Carra, porte-parole du Mobilité Club France (www.mobiliteclub.fr), est interrogé sur le changement de nom pour l'Automobile Club Association et sa vision des mobilités dans l'agglomération lyonnaise.

Il revient sur le rôle du Mobilité Club France qui compte un million d'adhérents, mais aussi le cas de la Métropole de Lyon et notamment de la Zone à Faibles Emissions. "Il faut sortir du tout-pétrole, on est d'accord. Mais ces ZFE ne sont pas tenables dans l'agenda proposé et l'exclusion d'un tas de Français. (...) On en parle beaucoup mais il y a plus d'un Français sur deux qui ne savent pas ce qu'est une ZFE", note Yves Carra.

Le porte-parole a aussi évoqué la cohabitation avec les cyclistes et les trottinettistes. Sur la question de l'immatriculation des cycles, il estime que "ça peut être une solution. Comme ça, on n'aura plus d'impunité".

