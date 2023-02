Près de Lyon : un employé vole pour 30 000 euros de colis

Il aurait pu passer inaperçu si le responsable sécurité ne l’avait pas surpris. Aux environs de deux heures du matin, les gendarmes ont été appelés sur le site rhodanien. L’employé d’une vingtaine d’années était en train de remplir deux colis d’objets volés.

Les forces de l’ordre ont interpellé l’auteur des faits et l’ont placé en garde à vue. Pendant le dépôt de plainte du responsable de sécurité, il a évoqué de nombreux vols commis à hauteur d’une cinquantaine de colis de sept kilos chacun pour un total de 30 000 euros.

En fouillant le domicile du suspect dans le 8e arrondissement de Lyon, les gendarmes y ont trouvé des vêtements de luxe et de sport, du parfum et divers objets de multimédia et d’informatique. L’employé a reconnu les faits et sera convoqué au tribunal en janvier 2024.