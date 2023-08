Un détenu de 23 ans retrouvé mort au centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône

Ce mercredi, selon les informations du Progrès, un détenu de 23 ans a été retrouvé mort au centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône, alors qu’il purgeait sa peine de prison. Le détenu était en train de purger sa peine et devait d’ailleurs sortir en décembre prochain.

Les courriers reçus par le quotidien décrivent des "circonstances obscures", dans lesquelles le détenu serait "mort étouffé, les gardiens de la prison refuseraient de donner des explications."

Dans une version plus officielle, une enquête est bien en cours au commissariat de Villefranche-sur-Saône et l’autopsie du corps sera effectuée. La thèse du suicide est privilégiée, la procureure de la République Laetitia Francart indiquant au quotidien qu’il "n’y a pas de caractère suspect à ce stade" et que "l’étouffement ne ressort pas des premières constations."

Face à ces circonstances encore très floues, et au peu de réponses apportées aux proches du défunt, un rassemblement devrait avoir lieu ce vendredi après-midi devant le centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône.