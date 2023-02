La police suisse recherche en vain le corps d’un bandit lyonnais dans le lac Léman 

L’homme, qui a notamment joué pour les équipes de Lancy et de Aigle durant sa carrière semi-professionnelle, a avoué aux enquêteurs avoir tué le bandit lyonnais durant une bagarre, le 16 juin 2018, rapporte 20 Minutes.

D’après plusieurs témoins et selon le suspect lui-même, la victime avait de l’emprise sur l’ancien footballeur, et était notamment impliquée dans le trafic de stupéfiants. Le suspect devait notamment récupérer de la drogue en Espagne.

L’acte a-t-il été prémédité ? C’est la question que se pose le juge d’instruction. Selon lui, le fait que C. a acheté une batte de baseball avant de tuer sa victime serait une preuve suffisante.

Une fois l’acte commis, le suspect a reconnu avoir transporté le corps à Lancy et aurait tenté de l’enterrer, avant de finalement le mettre dans un sac de couchage dans le coffre de son véhicule. Ce n’est que quelques jours après qu’il se serait rendu au canal de Noville pour ramer durant près de deux heures sur un kayak gonflable sur le lac Léman. Il aurait ensuite jeté le corps, auquel il avait préalablement pris soin de rajouter 50 kilos pour s’assurer qu’il ne remonte pas à la surface.

Malgré ces aveux et d’importants moyens déployés, la brigade nautique de Genève n’a pas réussi à trouver le corps. Seule une pelle, que le suspect a admis avoir jeté également dans le lac Léman après avoir renoncé à enterrer sa victime, a été retrouvée par les plongeurs.