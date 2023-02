Le tribunal administratif donne raison à la centrale à béton au-dessus d’une nappe phréatique à Décines-Charpieu

L’histoire de la centrale à béton de la société Béton lyonnais a commencé en 2018 lorsque Mélissa Ghomman, qui habite juste à côté de la centrale, fait appel à la Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (Dreal) pour rapporter des problèmes concernant les affaires de son voisin. Selon elle qui est située juste à côté depuis 2001, l’entreprise ne respecte pas certaines règles. Notamment en termes de nuisances sonores et de nuisances causées par la poussière. Mme Ghomman a aussi souligné que cette centrale se trouvait sur une nappe phréatique et que le travail de l’entreprise pouvait risquer de polluer cette dernière.

Les visites de la Dreal ont mené à 3 mises en demeure successive en août et novembre 2019 ainsi qu’en février 2020, lui demandant de changer les problèmes qui avaient été soulevés lors des visites. Elle devait ainsi cesser de rejeter ses eaux de nettoyage dans la nature, en mettant en place un système de traitement, et surtout de reboucher ses pompages illicites et de vider une fosse présentant des traces d’hydrocarbures. Le manque de réaction de l’entreprise pour régler ces problèmes n’a entraîné que 1 500 euros d’amende.

Le combat contre la société Béton lyonnais était initialement porté par Mélissa Ghomman, mais elle a reçu le soutien de plusieurs associations comme Extinction Rébellion, Youth for climate ou encore le collectif Eau Bien commun.

L’affaire est finalement allée devant le tribunal administratif le 3 février dernier. C’est ce mardi qu’elle a rendu son jugement ne donnant pas suite aux demandes de la famille Ghomman.

La société Béton Lyonnais exploite, sous couvert d’un récépissé de déclaration que le préfet du Rhône lui a délivré le 16 mars 1993, une centrale à béton au niveau du lieu-dit de la Rubina à Décines-Charpieu. Melissa Ghomman ainsi que Philippe Gohamman demandaient d’abroger le récépissé de déclaration du 16 mars 1993, de prononcer la fermeture immédiate de l’installation et la cessation immédiate de ses activités. Le tribunal a jugé qu’étant donné que "Les requérants se plaignent d’être exposés nuages de poussières sur l’espace public sans apporter d’éléments probants à l’appui, et sans commenter un rapport de « contrôles de retombées de poussières sèches », réalisé du 3 juin au 2 juillet 2021, qu’a produit le préfet ". De même pour ce qui est des nuisances sonores. La société ayant aussi aujourd’hui réparé les erreurs commises soulevée par la Dreal, le tribunal déclare "que les consorts G ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision implicite qu’ils attaquent. Doivent en conséquence être rejetées leurs conclusions à fin d’annulation ainsi que les conclusions à fin d’injonction qui les assortissent."