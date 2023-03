Railcoop annonce le lancement d’une ligne ferroviaire entre Lyon et Bordeaux dès l’été 2024

Après de nombreux reports, la ligne Lyon-Bordeaux verra bien le jour dès l’été 2024. Une Assemblée Générale des 13 771 sociétaires de Railcoop s’est tenue le 22 février dernier.

Durant celle-ci, 48% d’entre eux ont participé et 86% des voix exprimées ont voté favorablement à la création d’un premier service voyageurs entre Lyon et Bordeaux dès l’été 2024. La ligne Lyon-Bordeaux avait été abandonnée par la SNCF en 2014.

L’entreprise ferroviaire proposera un aller-retour sur deux jours, soit un aller simple par jour. Des travaux de rénovations "légers" des rames seront réalisés dès cette année et la commercialisation des billets se fera dans les trains et via des partenaires.

A noter que les sociétaires ont choisi de financer ce service voyageur "principalement sur fonds propres dans l’attente du soutien des banques et de nouveaux investisseurs institutionnels", précise un communiqué de Railcoop.

Pour réaliser cet objectif, la coopérative doit encore lever 4,1 millions d’euros "afin de couvrir les investissements matériels et immatériels nécessaires".

Cette ligne devrait desservir Bordeaux, Périgueux, Limoges, Montluçon, Roanne et Lyon en près de 7 heures 30. "Une consultation des sociétaires est en cours afin de finaliser la définition d’un premier service certes plus sobre qu’envisagé initialement mais satisfaisant le plus grand nombre", précise la société basée à Figeac.