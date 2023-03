Grève du 7 mars : "75% des enseignants du 1er degré en grève" dans le Rhône

Dans un communiqué, le SNUDI-FO (Syndicat national unifié des directeurs, instituteurs et professeurs des écoles de l’enseignement public Force Ouvrière) prévient que "les enseignants et AESH des écoles du Rhône ont répondu massivement à l’appel intersyndical".

Pas moins de "75% des enseignants du 1er degré seront en grève dans notre département pour exiger le retrait de la réforme" affirme le syndicat.

Selon le SNUDI-FO, de nombreuses écoles seront fermées ce mardi notamment à Lyon3, Lyon5, Lyon7, Lyon8, Lyon9, Oullins, Pierre-Bénite, Vénissieux, Villefranche-sur-Saône, Villeurbanne.

Des écoles annoncent une grève majoritaire à Bron, Caluire, Lyon2, Lyon3, Lyon4, Lyon6, Lyon7, Lyon8, Lyon9, Saint-Priest, Tassin-la-Demi-Lune, Vaulx-en-Velin, Vénissieux, Villeurbanne…

"Dans un contexte où leurs conditions de travail sont toujours plus dégradées et où leur pouvoir d’achat s’effondre, les enseignants n’acceptent ni le report de l’âge de départ à 64 ans, ni l’allongement de la durée de cotisation, ni la remise en cause de leur régime de retraite" indique le communiqué.