Mort du lyonnais Gérard Pélisson, cofondateur du groupe Accor

Gérard Pélisson est mort à l'âge de 91 ans "des suites d'une longue maladie" selon sa famille qui en informe l'AFP.

Né à Lyon en 1932, Gérard Pélisson avait co-fondé le groupe Accor, géant mondial de l'hôtellerie.

Il n'avait pas oublié ses racines et avait également été à l'origine de l'institut Paul-Bocuse à Ecully. Sa statue trône d'ailleurs à l'entrée du site, à côté de celle de Monsieur Paul.

Le maire d'Ecully, Sébastien Michel, lui a rendu hommage dans un communiqué de presse : "Capitaine d'industrie, passionné, épicurien, Gérard Pélisson a marqué notre siècle en fondant le groupe Accor devenu un géant mondial des métiers de l'hôtellerie, véritable champion français contribuant au rayonnement de notre pays. L'Institut Paul-Bocuse, école d'excellence qu'il a su construire avec Paul Bocuse et dans laquelle il s'est tant investi est à son image : généreux, rayonnant et ouvert sur le monde. C'est notamment grâce à son investissement, sa générosité et sa passion pour les arts de la table que le deuxième campus voit le jour cette année à Ecully".

Grand officier de la Légion d'honneur et diplômé de Centrale Paris, Gérard Pélisson était l'oncle de Gilles Pélisson, ancien dirigeant du groupe TF1 ou d'Euro Disney.