L'Eco de Lyon : Pierre-Olivier Chanove (Asselio)

Ce mercredi, Pierre-Olivier Chanove, PDG du groupe Asselio (www.asselio.com), est interrogé sur la réforme des retraites et ce que propose son groupe de courtiers en assurance.

Asselio, basé à Saint-Priest, est en lien avec 6500 entreprises dans le pays, essentiellement dans la région, ce qui lui permet de couvrir 100 000 familles.

Le rôle de ses équipes est notamment d'"expliquer les systèmes de retraite. On ne l'apprend pas à l'école. On propose des bilans de retraite et des solutions de compléments".

Et alors que le pays se déchire sur la 8e réforme du système actuel de retraites, Pierre-Olivier Chanove estime que le gouvernement n'a pas été bon dans sa communication. Pour lui, il y a trois options sur la table : "baisser les cotisations des entreprises mais ça augmenterait le chômage. Baisser les pensions. Ou travailler plus longtemps. Le gouvernement aurait pu faire plus de pédagogie en présentant ces trois solutions plutôt que d'aller directement sur celle qui paraissait naturelle : le temps de travail".

Pierre-Olivier Chanove exhorte les Français à regarder en amont leur situation : "Faites un point sur vos droits. Faites un bilan de retraite avec un conseil indépendant ou en allant directement sur son compte assurance retraite. Faites des projections et trouvez les moyens d'épargner".

