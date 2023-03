"Les industries font la souveraineté d’un pays" : Laurent Wauquiez avant le début de l’assemblée plénière

Laurent Wauquiez présentait ce matin les différentes thématiques qui vont être discutées pour cette première assemblée plénière de 2023. Elle débute ce jeudi 9 mars, au lendemain de la journée des droits de la femme. Comme un symbole, le président de la région a tenu à inviter Fariba Hachtroudi, journaliste et écrivaine iranienne pour présenter son plan régional de soutien aux femme iraniennes. Ce plan se répartira en trois axes. Le premier sera de fournir une aide humanitaire, médicale, psychologique et juridique. En second ce sera un financement de formation à distance à destination des Iraniennes grâce aux outils digitaux. Pour finir, la région veut sensibiliser les jeunes du territoire à la situation des femmes en Iran.

Pour le moment aucun montant n’a été communiqué. Par ailleurs, la Région a annoncé se mobiliser à hauteur de 50 000 euros pour soutenir les victimes du séisme en Turquie et en Syrie.

Pour ce qui est du territoire de la Région AURA, Laurent Wauquiez annonce que la Région va investir massivement sur son sol pour aider le développement des différents territoires. " Pour nous, faire la signature des volet métropolitains du contrat Etat-Région (CPER) en même temps que les pactes départementaux, c'est assez symbolique. On va d’abord faire passer les pactes métropolitains pour Grenoble, Lyon, Saint-Etienne et Clermont-Ferrand. En même temps, on veut passer les pactes départementaux, qui sont des soutiens spécifiques de la région pour les quatre départements les plus petits. On veut porter une attention toute particulière à un aménagement du territoire de façon équilibré. Cela concerne l’Ardèche, le Cantal, la Haute-Loire et l’Allier."

Les pactes départementaux sont centrés sur trois objectifs. Le désenclavement de ces territoires, éviter les inégalités d’accès aux soins et enfin sur l’emploi pour essayer de combler les différences de PIB par habitant qu’il peut y avoir avec d’autre département comme celui du Rhône. Une fois encore, les sommes qui vont être dépensées ne sont pas encore dévoilées.

Les CPER vont aider les projets des quatre métropoles pour un montant total de près de 900 millions d’euros. Elle va ainsi fournir, 506 millions d’euros pour la Métropole de Lyon, pour soutenir des projets comme la réalisation d’un pipeline à Hydrogène dans la Vallée de la Chimie. Un montant de 126 millions pour Saint-Etienne, 126 millions également pour Clermont-Ferrand et 138 millions pour la métropole de Grenoble. "La région sera le premier contributeur de la grande majorité des projets qu’elle a décidé de soutenir."

La Région Auvergne-Rhône-Alpes annonce la création de 1000 km de véloroute voies vertes sur l’ensemble du territoire. L’objectif du précédent mandat était de réaliser 400 km de voies vertes, un projet dépassé puisqu’elle en a financé 500 km pour un total de 45 millions d’euros. Elle compte bien continuer dans cette lancée.

"Les aménagements de véloroute voies vertes sont des vecteurs de développements touristiques et donc économiques, elles permettent de développer les loisirs mais aussi de faciliter les trajets domicile-travail pour avoir une alternative à la voiture. Nouveauté, la Région va devenir maître d’ouvrage pour soulager certains territoires et accélérer la création de ces voies vertes.", se félicite Thierry Kovacs 12e Vice-président délégué à l'environnement et à l'écologie positive.

Au total, la Région prévoit 130 millions d’euros pour réaliser ses ambitions de 1000 km de nouvelles voies vertes d’ici 2028.

Pour finir, Laurent Wauquiez a déploré un grand manque de techniciens et d’ingénieurs en France mais aussi dans son territoire qui est la deuxième région économique de France. Pour y pallier, il souhaite mettre en place un plan d’action de 140 millions d’euros pour redonner de l’attractivité dans ce milieu et pour former plus d'ingénieurs d’ici 2028. L’objectif donné est de passer de 6000 à 8000 nouveaux diplômés par an. "Si on veut lutter contre la délocalisation, si on veut ramener les emplois chez nous et la production, faut aussi qu’on forme. C’est une priorité absolue pour nous. À une époque, au niveau national on parlait de startup nation, mais nous on a toujours tenu l’idée qu’il faut des industries et que les industries font la souveraineté d’un pays.", conclut Laurent Wauquiez.