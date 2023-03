Villeurbanne : garde à vue levée pour le compagnon de la femme défenestrée

Toujours est-il que le Villeurbannais est ressorti libre après sa garde à vue entamée mercredi soir. Il était entendu après la chute de sa compagne depuis le 4e étage de leur immeuble situé rue Nicolas-Garnier.

L’homme âgé de 30 ans a répété ce qu’il avait indiqué aux secours qu’il avait appelé mercredi peu après 22h. A savoir que la jeune femme de 24 ans s’était défenestrée suite à une dispute sur fond de rupture à venir.

La victime est toujours hospitalisée mais ses jours ne sont plus en danger. On ne sait pas encore si elle a pu être interrogée à son tour par les policiers. Ce qui permettrait d’exclure ou non la piste criminelle et de confirmer qu’il s’agissait d’un geste de désespoir de la femme.