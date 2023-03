Trafic de drogue démantelé à Villeurbanne : huit personnes incarcérées

Lundi, quatorze personnes étaient interpellées car soupçonnées de participer de près ou de loin à un important trafic de drogue au Tonkin à Villeurbanne.

Au terme de cette semaine de gardes à vue et de perquisitions, onze d’entre elles ont été présentées à un juge. Ce dernier les a mises en examen, et a décidé que huit individus seraient écroués, et les autres relâchés sous contrôle judiciaire.

Il s’agit de jeunes hommes, n’excédant pas 25 ans, et qui opéraient rue Jacques-Brel, haut-lieu du deal villeurbannais.

Selon nos informations, ce sont au moins 30 kilos de résine de cannabis qui ont donc été saisis par les nombreux agents mobilisés pour mettre à mal le réseau implanté depuis plusieurs années. De l'herbe de cannabis, de la cocaïne et des amphétamines ont également été trouvés lors des perquisitions réalisées par les enquêteurs, dans des proportions encore inconnues. Toujours d'après une source proche du dossier, deux armes de poing ont été découvertes, ainsi que des munitions. Les agents ont aussi mis la main un beau pactole : 85 000 euros vraisemblablement en liquide et plusieurs véhicules.