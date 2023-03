La Métropole de Lyon part à la chasse aux polluants éternels dans la Vallée de la Chimie

Ces dernières semaines, la lumière a été faite sur les PFAS aussi appelés polluants éternels. Les médias ont commencé à en parler, et des zones touchées par ce type de pollution ont été identifiées. Le président de la Métropole, Bruno Bernard, semble lui aussi avoir fait la découverte de ce phénomène dans les médias puisqu’il vient tout juste de décider de financer une étude dans la Vallée de la Chimie pour étudier la présence de PFAS sur le territoire. En parallèle, il va mettre "en place une stratégie d’ensemble", précise la Métropole dans un communiqué.

L’étude va être menée avec l’Institut scientifique écocitoyen de Fos-sur-Mer. Cet institut est un centre d’étude de l’environnement et de l’effet des pollutions sur la santé. Il travaille à une meilleure connaissance des risques liés aux activités humaines. Elle sera d’une durée de 4 ans.

Au-delà de cette étude, la Métropole met en place une stratégie en plusieurs points contre ces polluants éternels. En premier, elle va suivre "la pollution en PFAS dans les captages d’eau potable, dans les réseaux d’assainissement et plus généralement dans l’environnement". Elle va également chercher des solutions pour éviter ces polluants dans les eaux du territoire. Elle souhaite aussi accompagner les entreprises pour leur faire changer leurs process industriels qui pourraient être responsables de ce type de pollution. De l’autre côté, elle veut établir "un lien spécifique avec le monde agricole pour une communication transparente en direct avec les agriculteurs potentiellement concernés par ces pollutions." Ces actions de la Métropole restent en complément du suivi de la DREAL et de l’ARS. Bruno Bernard le dit lui-même : "Nous avons tous pris la mesure des difficultés entraînées par les pollutions industrielles aux PFAS."

Si les annonces faites restent floues, on sait maintenant qu’il suffit qu’un sujet fasse le tour des médias pour que la Métropole se décide à agir.