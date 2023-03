Lyon : de 5 à 11 ans de prison pour le home-jacking d’un diamantaire

Le procès débuté mercredi a abouti sur la condamnation du trio de malfaiteurs, coupables d’avoir réalisé un home-jacking fin 2020 chez un prestigieux diamantaire lyonnais.

Des peines de prison de 5, 10 et 11 ans ont été distribuées pour ceux qui avaient partiellement reconnu les faits à l’ouverture du procès.

Les faits remontaient au 21 décembre 2020. En pleine nuit, un célèbre bijoutier avait été réveillé par une alarme à son domicile de Collonges-au-Mont-d’Or. Trois individus gantés et cagoulés avaient fait irruption dans sa maison pour mettre la main sur un butin qu’ils pensaient colossal. En effet, ils avaient eu vent que le professionnel gardait chez lui des diamants et de fortes sommes en liquide.

Ils l’avaient donc passé à tabac et visé avec un revolver pendant 30 minutes pour lui faire cracher le morceau. C’est finalement avec 250 euros en poche, des vêtements et un téléphone qu’ils repartaient, non sans avoir laissé leur victime ligotée avec des câbles électriques.

Prévenus, les gendarmes avaient obligé le trio à se séparer et à s’enfuir avec leur Clio et l’Audi A3 du diamantaire. La course-poursuite s’était lamentablement terminée sur les quais de Saône à hauteur de Caluire-et-Cuire par un accident entre les deux véhicules.

Le trio s'en sort très bien avec ces peines puisqu'ils risquaient 30 ans de prison, et même la perpétuité pour l'un des accusés en état de récidive légale.