Partir de Lyon et arriver à Lille en jet, c’est désormais possible !

Dès le 17 avril 2023, il sera possible de voyager directement entre Lyon et Lille avec la compagnie aérienne Twin Jet. Pas moins de 3 allers-retours seront proposés entre l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry et Lille-Lesquin.

Les vols décolleront à 6h40, 12h05 et 17h05 de la capitale des Gaules et partiront de Lille à 8h40, 14h05 et 19h05.

A noter que l’aller simple vous coûtera 79 euros et durera 1h30 dans un avion de 19 places. Eric Moret, directeur général de Twin Jet explique que le "développement de notre base lyonnaise se poursuit avec l’ouverture de la ligne vers Lille, dans laquelle nous croyons fortement. Cela se concrétisera par l’arrivée d’un avion supplémentaire basé à Lyon, et la création de quatre nouveaux emplois directs".