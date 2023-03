La cour d'appel de Lyon refuse l'extradition du militant altermondialiste Vincenzo Vecchi

La demande d'extradition de Vincenzo Vecchi vers l'Italie a été refusée par la justice lyonnaise, qui imite ainsi les cours d'appel de Rennes en 2019 et d'Angers en 2020.

Condamné dans son pays pour avoir participé aux violentes manifestations contre le sommet du G8 à Gênes en 2001, Vincenzo Vecchi avait écopé de 12 ans de prison pour "dévastation et pillage", une loi "fasciste" selon ses détracteurs puisqu’elle a été instaurée sous Mussolini et permet de lourdement sanctionner des personnes participant à des manifestations violentes. Comme ce fut le cas à Gênes au début du siècle où un participant, Carlo Giuliani, avait été tué par un carabinier.

Vincenzo Vecchi s'était réfugié en Bretagne en 2012 et faisait l’objet d’un mandat d’arrêt européen. Il avait été interpellé en 2019. Les décisions de justice en sa faveur ont été systématiquement attaquées par le ministère public. D'où la requête lancée par le comité de soutien du militant altermondialiste : "Nous demandons solennellement au Ministère public de ne pas se pourvoir en cassation, de mettre ainsi fin, de manière élégante et digne, à cette délirante affaire et de permettre ainsi à Vincenzo Vecchi de retrouver une vie paisible dans le Morbihan. Trois ans et huit mois d’acharnement judiciaire, ça suffit !"