Lyon : cinq hommes jugés pour un impressionnant braquage en Suisse

Cela pourrait être un scénario digne des plus grands films d’action et pourtant, il est bien réel. Les suspects, âgés de 30 à 48 ans, sont accusés d’avoir braqué un fourgon de transports de fonds en février 2018 en Suisse. Trois malfaiteurs armés de pistolets-mitrailleurs qui ont débarqué en Porsche ont ordonné au conducteur de ne pas actionner l’alarme du véhicule.

Dans le même temps, des complices sont également soupçonnés d’avoir séquestré la fille du conducteur pour le forcer à ouvrir le fourgon. La victime a été ligotée, transportée dans une poubelle et abandonnée dans les bois.

Le butin total volé est estimé à 25 millions de francs suisses, mais les hommes ont vite déchanté puisque les peines encourues vont de dix ans de réclusion jusqu’à la perpétuité.

Un des plus gros braquages du banditisme lyonnais

Il s’est avéré que les braqueurs étaient constitués d’une équipe lyonnaise et d’une équipe suisse qui ont élaboré pendant plus d’un an ce fastidieux stratagème.

Mais l’affaire ne s’arrête pas là puisque parmi les accusés se trouve Yusuf K. qui était présent dans le fourgon le jour du braquage. Il est suspecté d’avoir donné des informations aux malfaiteurs sur l’itinéraire du blindé. Bien qu’il ait nié avoir été complice, il a tout de même avoué qu’il cachait un carton de plus de 600 000 francs suisses qui avait été laissé sur place par les braqueurs. Un oubli selon Yusuf K., une potentielle complicité selon les enquêteurs.

Les investigations se poursuivent ensuite à Trévoux dans l’Ain où les enquêteurs ont découvert une malle enterrée dans un garage à la suite d’un appel anonyme. Le propriétaire des lieux a affirmé que son rôle n’allait pas plus loin que de simplement cacher l’argent volé à la demande d’un proche. Une malle qui contenait tout de même 2,5 millions de francs suisses et qui a permis de prélever des traces ADN.

L’entraide de la Direction interrégionale de police judiciaire de Lyon (DIPJ) et l’Office central de lutte contre le crime organisé (OCLCO) a permis de remonter à un loueur de voitures de luxe à Genève qui a révélé les contacts des braqueurs lyonnais. Les investigations ont également découvert que quelques-uns des malfaiteurs n’en étaient pas à leur coup d’essai puisqu’ils avaient déjà réalisé un braquage à Daillens en Suisse en janvier 2017 en suivant quasiment le même schéma. Par le plus grand des hasards, le même convoyeur était là-aussi déjà soupçonné de complicité.

Cette affaire est loin d’être l’œuvre d’amateurs puisque d’après le juge Michel Noyer, il s’agit d’un travail d’orfèvrerie : "Le déroulé des faits lors de l’attaque du fourgon révèle une organisation millimétrée et pensée dans le détail."

Les cinq hommes vont donc être jugés à partir de ce mercredi et jusqu’au 7 avril. A l’origine, un sixième suspect aurait dû être jugé mais ce dernier a été assassiné en avril 2021.