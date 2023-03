Le député Gabriel Amard sur Sainte-Soline : "Les forces de l’ordre ont créé du désordre"

Gabriel Amard aurait aimé participer, en tant qu’élu de la République, à une "farandole autour de la bassine", tout en partageant "un moment de convivialité avec les fanfares présentes". Il assure qu’après cela, "nous serions repartis". Manifestement, cela n’a pas été ce à quoi, lui et ses collègues, ont été confrontés, puisqu’une fois sur place, "nous avons vu des milliers de gendarmes déployés et des véhicules sur place qui encerclaient la bassine", a-t-il constaté. "Il a été déployé des moyens violents, constants et réguliers de jets de grenades pour protéger un trou en terre", explique-t-il. L’élu affirme avoir essuyé des jets de grenades lacrymogènes et assourdissantes.

Gabriel Amard indique "avoir dû déployer nos écharpes tricolores et former avec des citoyens une chaîne humaine pour protéger des dizaines de blessés qui étaient alignés sur un chemin. Nous l’avons fait avec beaucoup d’émotions et nous étions parfois même choqués".

"D’un beau moment, nous sommes arrivés à un drame parce que des moyens publics ont été consacrés à protéger le symbole d’une agriculture d’un vieux monde qui n’a plus lieu d’être" a terminé le député villeurbannais.