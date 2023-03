L'Eco de Lyon : Jean-Claude Ravier (Hippodromes de Lyon)

Ce mercredi, Jean-Claude Ravier, président des Hippodromes de Lyon (www.leshippodromesdelyon.fr), est interrogé sur le fonctionnement et les différences entre les deux sites de Parilly et du Carré de Soie, mais aussi sur l'économie, la santé des chevaux et le développement de l'évènementiel.

Vous êtes entrepreneur, vous souhaitez faire connaître votre activité innovante ou une actualité marquante, vous pouvez contacter Damien Gouy-Perret sur dgp@lyonmag.com.

L'Eco de Lyon est à retrouver tous les mercredis à 8h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Le journal de l'Eco de Lyon

01:11 L'invité de l'Eco de Lyon