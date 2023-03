Un mouvement de grève est prévu ce vendredi à l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry 

Un mouvement social interprofessionnel est à l’origine de cette grève ce vendredi qui touchera l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry. Sur la journée, "des annulations et des retards sont à prévoir" prévient la direction générale de l’aviation civile. Cette dernière invite d’ailleurs les voyageurs "à reporter leur voyage et à se rapprocher de leur compagnie aérienne". Les aéroports de Paris-Orly, Marseille, Toulouse, Bordeaux et Nantes seront également impactés.