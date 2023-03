Salaires de l’OL : Les vieux briscards et les revenants en tête

A l’OL, ce sont les cadres de l’équipe qui font la course en tête. Parmi eux, le capitaine Alexandre Lacazette est le joueur le mieux payé à Lyon avec 450 000 euros bruts mensuels. L'attaquant de 31 ans est le 18e salaire de Ligue 1. En deuxième position, les salaires de Dejan Lovren, Corentin Tolisso et Jérôme Boateng culminent à 400 000 euros bruts mensuels. Si ce n’est le dernier cité, qui joue très peu, le peloton de tête des salaires lyonnais est tenu par les revenants de cette saison. Petite précision, ce classement ne prend pas en compte les primes accordées personnellement à certains joueurs.

Arrivés libres cet été et cet hiver, Lacazette, Tolisso et Lovren sont donc les plus gros salaires du club. Il ne faut toutefois pas oublier que ces joueurs-là gagnent moins que lors de leurs passages dans des grosses écuries européennes. (Lire la suite sur Lyon Foot)