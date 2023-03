Contrats de Lauvergne et De Colo : l'ASVEL lourdement sanctionnée par le gendarme financier de la LNB

Le gendarme financier reproche à l'ASVEL de ne pas avoir transmis les documents demandés sur les contrats de Joffrey Lauvergne et Nando de Colo. Les deux joueurs ne sont jamais cités mais il est clair qu'il s'agit des deux stars aux importants salaires.

"Depuis le 14 septembre 2022, le Conseil Supérieur de Gestion a demandé à plusieurs reprises au club de LDLC ASVEL de lui transmettre des documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission concernant deux joueurs de l'effectif professionnel, écrit un communiqué. Ces demandes ont également été formulées auprès des joueurs concernés et n'ont pas fait l'objet d'une réponse satisfaisante", peut-on lire dans un communiqué de la LNB.

Pour rappel, Joffrey Lauvergne et Nando De Colo ont été nommés ambassadeurs de Smart Good Things, le partenaire majeur de l'ASVEL et sponsor maillot, en plus de leur contrat de joueurs.

Cette sanction relègue les Villeurbannais à la cinquième du classement, à cinq longueurs des Mets qui sont deuxièmes.

L'ASVEL a annoncé son intention de faire appel, même si cette décision n'est pas suspensive de la sanction infligée.