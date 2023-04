Lyon : un cycliste meurt en pleine ville après un accident avec une voiture 

Selon nos informations, un accident entre un cycliste et une voiture s’est déroulé à l’angle du quai Jean-Moulin et de la rue Gentil, dans le 2e arrondissement de Lyon. Malgré l’intervention des secouristes, la personne qui circulait à vélo est décédée sur place. Il s’agissait d’un homme non identifié formellement pour le moment, environ âgé de 30 à 40 ans d’après une source proche du dossier.

Une enquête a été ouverte pour comprendre les circonstances du drame. On ne sait pas encore si le cycliste ou le conducteur de la voiture étaient sous l’empire de l’alcool ou de stupéfiants.