Lyon : 1500 personnes attendues en mai pour le plus grand mâchon du monde

Cette quatrième édition du plus grand mâchon du monde se déroulera le samedi 13 mai prochain au Matmut Stadium de Gerland en présence de 1500 personnes.

Au menu : un gâteau de foie de volaille aux écrevisses accompagné d'une fine brioche aux gratons, réalisé par le chef Olivier Paget puis un jambon braisé et pommes boulangères à la sauce vigneronne confectionné par Sandrine Huit. Les convives goûteront ensuite au fameux St Marcellin de la Mère Richard et à la fourme de Montbrison avant de déguster une crème caramel en dessert.

"On a voulu associer la gastronomie et le bouchon lyonnais", explique Maxime Caminale, le président du Mâchon fidésien. Et d'insister : "ce repas débutera à 9h, dans la pure tradition lyonnaise !"

Car le mâchon fait partie de l'ADN de Lyon, selon l'organisateur de l'événement : "C'était le repas traditionnel des canuts. Il y a deux siècles déjà, les canuts mâchonnaient après une journée harassante. Ces ouvriers de la soie commençaient à travailler dès 3 heures du matin et avaient une fringale vers 8h. Donc tout le monde s'asseyait à la même table, les ouvriers, le contremaitre, le patron, et on mangeait les restes de la veille".

"Le mâchon a un côté fédérateur, inclusif, intergénérationnel et convivial. Tout le monde est représenté autour de la table et c'est ce qu'on veut reproduire avec le grand mâchon du LOU. On retrouve tous ces fondamentaux, mais multipliés par 1500", assure Maxime Caminale, qui entend déposer un dossier pour faire entrer le mâchon au patrimoine immatériel et culturel de l'UNESCO.

La billetterie ouvre ce mardi à 9h sur le site du LOU Rugby. Le repas coûtera 29 euros et tous les fonds seront reversés aux associations SOS Préma et Etoiles Filantes.

