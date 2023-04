Une soirée rap et électro sur les toits de Fourvière

Les Lyonnais sont invités à se rassembler dès 17h le jeudi 27 avril pour profiter de cet open air inédit. Jusqu’à 22h, six artistes vont se succéder, en haut de l’une des tours de la basilique. La performance sera filmée sur la tour et retransmise en direct sur écrans géants avec caissons sur la place Saint-Jean. Le but ? Promouvoir les musiques électroniques tout en mettant en avant le patrimoine lyonnais. Un évènement porté par l’association QDS, soutenu par la Fondation Fourvière et PLF Events.

Evènement gratuit

On pourra compter sur Bernadette, DJ originaire de Grenoble et résidente au Sucre à Lyon. La scène techno du coin sera aussi représentée par la DJ lyonnaise Soraä, ainsi que le producteur et DJ Kangaroo.

Le rappeur El Bobby sera aussi de la partie, tout comme Gab, qui propose des sons engagés, alliant rap et religion.

Pour le sixième artiste, le mystère reste entier. Celui ou celle qui gagnera le DJ contest lancé par QDS, viendra compléter l’affiche. L’organisation de ce concours sera détaillée dans les prochains jours, précise QDS.

La création audiovisuelle sera assurée par l’artiste Golem, qui viendra illuminer la façade de la tour lors du dernier set avec un show mapping.

Pour les couche-tard, un after est prévu de 23h à 5h du matin. Là aussi, les informations seront communiquées prochainement.

Pour mener à bien le projet, QDS lance un financement collectif sur internet. L’objectif est d’atteindre les 4 900 euros. Pour les soutenir, ça se passe ici.