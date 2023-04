Lyon : moins de voitures et plus d’arbres, la place Danton deviendra un îlot de fraîcheur

Avec les canicules estivales et les températures qui grimpent d’année en année, la Métropole de Lyon cherche à faire baisser le thermostat de manière naturelle en plantant des arbres. Ainsi, les travaux de l’îlot ont débuté début février et prendront fin le 28 avril. Ces derniers auront deux objectifs principaux, la végétalisation dans un premier temps et un apaisement du quartier dans un second temps.

En tout, ce sont 14 nouveaux arbres qui vont être plantés : tilleul, aulne, érable et magnolia. Ces arbres seront répartis sur un total de 670 m² d’espace végétal. Lors d’une présentation de l’avancement des travaux ce mardi après-midi, Valentin Lungenstrass, adjoint au maire de Lyon aux Espaces Publics, a déclaré vouloir créer un espace ombragé : "On veut créer de de la fraîcheur aussi pour les séniors de la résidence Danton et les habitants." Selon l’adjoint, cette végétalisation accrue permettra notamment "d’améliorer la santé et le bien-être des habitants".

"Plus de fluidité pour les cyclistes et de sécurité pour les piétons"

Dans un second temps, la circulation est aussi au cœur de ce projet. Ce dernier a par ailleurs été inspiré par ce qui s’est fait à Barcelone notamment avec les "super blocks" qui consistent à drastiquement réduire le trafic de transit. En effet, dès la fin des travaux, l’entrée du quartier Danton en sera également l’unique sortie et il sera impossible de traverser pour sortir de l’autre côté.

Il s’agit là aussi d’un moyen de favoriser les modes actifs d’après Fabien Bagnon, vice-président de la Métropole de Lyon à la Voirie : "C’est plus de fluidité pour les cyclistes et de sécurité pour les piétons. Cet espace extrêmement apaisé sécurise tous les usagers." Une sécurité qui lui tient à cœur puisque la Métropole a pour but d’atteindre zéro mort et zéro blessé grave sur les routes.

L’îlot Danton s’installe dans des travaux plus généraux qui ont d’abord interdit la circulation automobile de la rue Jouhaux entre la place des Martyrs de la Résistance et la rue des Rancy dans le 3e arrondissement puis l’apaisement et la végétalisation de la place Danton. Les coûts totaux s’élèvent à 825 000 euros dont la Métropole en prend la plus grande charge puisqu’elle a investi 700 000 euros dans ce projet et les 125 000 euros restants proviennent de la Ville de Lyon.

Ces travaux ne semblent être qu’un début pour la Métropole de Lyon qui aimerait végétaliser davantage l’îlot Danton d’ici 2024. Une étude est justement en cours pour voir s’il serait possible de planter une dizaine d’arbres supplémentaires.

