Valentin Lungenstrass : "Avec Lyon ville 30km/h, on vise le 0 mort, 0 blessé grave"

Mercredi, Lyon passera officiellement à 30km/h. Sur 84% de ses voies, la capitale des Gaules entend apaiser la circulation et ainsi réduire l'accidentologie. "On vise le 0 mort, 0 blessé grave à terme avec cette mesure et d'autres à mettre en place", explique Valentin Lungenstrass.

L'adjoint au maire chargé de la Mobilité promet des contrôles routiers de police, 20 radars pédagogiques. "La Métropole travaille aussi avec la préfecture pour installer des radars-vitesse, qui sont assez peu nombreux aujourd'hui sur l'agglomération", poursuit l'élu écologiste, qui rappelle qu'il y aura un mois sans contravention.

Valentin Lungenstrass se penche également sur l'apaisement à venir de la Presqu'île, et sa large piétonnisation. Il appelle de ses voeux la fin du trafic de transit et de laisser les seuls riverains et livreurs circuler de la Croix-Rousse à Perrache. "L'objectif est de mettre en place les aménagements d'ici la fin du mandat", indique-t-il.

L'adjoint de Grégory Doucet a aussi dû faire face à un gros couac avec FlowBird, la nouvelle application pour payer son stationnement. De nombreux PV ont été dressés à cause de ce dernier : "Il y a eu un certain nombre de dysfonctionnements. (...) C'est pas agréable de les avoir durant un lancement d'application, c'est certain".

Valentin Lungenstrass était ce dimanche à Paris pour assister au meeting de Yannick Jadot. Il reconnaît que les élus EELV de Lyon ne se mobilisent pas énormément pour leur candidat : "Il faut jongler avec l'agenda de la campagne et notre engagement dans la collectivité. On est nombreux à faire le choix de continuer notre engagement parce qu'on est en début de mandat car on a encore un certain nombre de choses à lancer". Pour la fin de la campagne, "on espère qu'enfin on parlera de climat, d'énergie, de justice sociale. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui".

