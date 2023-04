Laurent Blanc avant RCSA-OL : "Tout est compliqué cette saison pour l’OL"

En conférence de presse ce mercredi, Laurent Blanc revenait sur le revers subi à domicile contre Marseille : « On aurait pu faire un nul, à la fin même l’OM se satisfaisait du résultat. A la dernière minute on prend ce but-là, c’est cruel, il fallait le remontrer aux joueurs, je l’ai fait. A nous de repartir, on va avoir notre mot à dire », relativise le coach. (Lire la suite sur Lyon Foot)