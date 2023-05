Caluire-et-Cuire : Truffaut renonce à son projet, la Ferme urbaine va pouvoir s’agrandir

Il n’y aura pas de jardinerie sur la Terre des Lièvres. Ce qui va permettre à la future Ferme urbaine de s’agrandir et d’accroitre sa capacité de production de 30%.

Pourtant, Philippe Cochet avait délivré le permis de construire à Truffaut en 2020, puis l’enseigne avait remporté son combat au Conseil d’Etat contre une association l’accusant de mettre en péril "l’animation de la vie urbaine".

Mais le maire LR a fait volte-face et a dû convaincre Truffaut de tout abandonner. Car la Ferme urbaine doit d’ici deux ans être prête et fournir en fruits et légumes la cuisine centrale qui préparera les repas des enfants et des seniors pris en charge sur la commune. Et puisque la Région a prévu de construire prochainement un lycée qui accueillera 800 élèves à Caluire, il a fallu revoir en urgence la taille et la capacité de production de la Ferme.

D’où ce rajout de 1,5 hectare aux 3,7 initiaux.

"Nous travaillons depuis plusieurs semaines avec la direction de Truffaut pour être en capacité de répondre à la volonté très forte des Caluirards de pouvoir consommer local. Le fait qu’aujourd’hui, nous conservions l’assiette foncière Truffaut va nous permettre d’amplifier notre démarche de production et gagner un potentiel de 30% supplémentaire. C’est énorme", nous indique Bastien Joint, conseiller municipal délégué à la Ferme urbaine.

"Le deuxième élément marquant, c’est la volonté de la ville, suite à la sanctuarisation du plateau maraîcher avec le PLUH le 13 mai 2019 de parachever cette logique en demandant la Métropole de Lyon lors de la modification n 4 le rétro zonage de l’assiette Truffaut en terrain agricole. Avec la loi ZAN à venir, cela signifie qu’on sanctuarise définitivement ce secteur et c’est un beau symbole", conclut l’élu LR.