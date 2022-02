Caluire et Cuire : la municipalité adopte un vœu pour sauvegarder l’esprit du mémorial de Montluc

Ce lundi, le conseil municipal de Caluire et Cuire a adopté à l’unanimité un vœu visant à préserver le site du Mémorial de Montluc, lieu où le résistant Jean Moulin a été incarcéré et torturé par le criminel de guerre Klaus Barbie lors de la Seconde Guerre mondiale.

Les élus du conseil municipal de Caluire et Cuire ont ainsi tenu à réaffirmer leur engagement aux côtés du Procureur général Jean Olivier Viout, Président du Conseil d’Orientation du Mémorial de Montluc, de Bruno Permezel, président de l’association des rescapés de Montluc et de Jean Levy, délégué régional des Fils et filles de déportés juifs de France, pour « sauvegarder l’esprit même de la fondation du Mémorial de Montluc ».

Ce projet viserait à remplacer l’actuelle présentation de Montluc par une présentation globale de la prison allant de 1921 à 2009, en douze thématiques.

« Ce projet, s’il venait à voir le jour, viendrait ainsi noyer la période de l’Occupation, l'une des plus sombres de notre Histoire, au milieu d’une rétrospective globale de l’historique de la prison », a déclaré Philippe Cochet, maire de Caluire et Cuire dans un communiqué. « Intimement liée au destin tragique de Jean Moulin, arrêté à Caluire et Cuire et lui-même incarcéré et torturé à Montluc, notre Ville ne peut imaginer voir reléguer au second plan l’hommage aux 10 000 hommes, femmes et enfants, victimes de la barbarie nazie, qui y furent internés ».

De plus, la Ville de Caluire et Cuire a annoncé souhaiter conserver l’accès gratuit du site, comme pour le Mémorial Jean Moulin.

La semaine dernière, Philippe Cochet a écrit au Président de la République pour lui demander le retrait de ce projet. Il se rendra donc ce jeudi à Paris accompagné du procureur Viout pour rencontrer la Ministre déléguée chargée de la mémoire et des anciens combattants.