Ambiance électrique voire pesante, invectives, ricanements : vivement les vacances pour le conseil municipal de Lyon !

On le sentait monter depuis plusieurs mois. Mais cette matinée transpirant le mépris de l'autre bat des records.

De 8h30 jusqu'à la pause du midi, les élus lyonnais, majorité et opposition confondus, ont passé plus de temps à se hurler dessus qu'à voter des dossiers.

Le ton est d'abord monté entre le maire Grégory Doucet et le conseiller d'opposition Yann Cucherat. Ce dernier, dans son propos d'introduction, touchait à plusieurs dossiers : les mobilités, la sécurité avec la dernière fusillade à la Duchère et la volonté de la Ville d'éteindre la lumière de ses bâtiments quatre jours au lieu de deux. "Vous prenez la décision de plonger notre Ville dans l’obscurité ; une obscurité que seuls, désormais les éclairs de mortier viendront zébrer", clamait l'ancien adjoint aux Sports de Gérard Collomb.

Réponse sèche du maire écologiste : "Quand vous me parlez des tirs à la Kalashnikov, le trafic d'armes dans ce pays, c'est le maire de Lyon qui en est responsable ? Vous croyez quand même que c'est le maire de Lyon et la police municipale qui vont être en charge du trafic d'armes dans ce pays ? La police nationale est responsable de l'ordre public et nous de la tranquilité publique. Il est important de définir le rôle de chacun pour que chacun puisse faire correctement son travail".

Sur le sujet de la fin de l'illumination des bâtiments lundi et mardi, Grégory Doucet réclamait du "sérieux" : "Ca me paraît plutôt être un signe de bonne gestion que de faire en sorte de faire des économies. (...) Nous ne plongeons pas la ville de Lyon dans l'obscurité. C'est un mensonge monsieur Cucherat, et on ne se grandit pas en mentant".

A partir de ce moment-là, la boîte de Pandore était ouverte.

"Vous voulez une ville à hauteur d'enfant. Mais vous êtes aussi en train de positionner ce conseil à hauteur d'enfant ! Vous faites le professeur, nous sommes vos élèves et vous n'apportez pas les réponses", répliquait Yann Cucherat.

"Si j'étais un professeur, vous seriez assez mauvais élève", poursuivait Grégory Doucet.

Après une petite pause dédiée au vote des dossiers, et notamment celui de l'aide lyonnaise aux Ukrainiens, le conseil municipal reprenait de la voix avec Gérard Collomb.

"Votre rapidité à supprimer les voiries stupéfie les Lyonnais. Ils nous le disent tous les jours", s'exclamait l'ancien ministre de l'Intérieur, tandis que Grégory Doucet ricanait de manière ostentatoire avec son adjoint Sylvain Godinot.

"Je trouve un peu honteux les propos et l'ambiance qui règne", soulignait, lucide, Yann Cucherat.

Grégory Doucet commentait son intervention, déclenchant la colère de Charles-Franck Lévy : "Vous n'avez pas besoin de tout commenter, ça va !"

Des signes d'agacement étaient de plus en plus visibles. Sylvain Godinot faisait des moulinets avec ses mains en soufflant pour faire comprendre que le discours de Gérard Collomb était coincé sur le même disque rayé joué encore et encore.

Des invectives étaient lancées micros coupés, Nathalie Perrin-Gilbert et David Souvestre moquaient Gérard Collomb.

C'est donc à se demander quelle sera la prochaine étape lors des futurs conseils municipaux...