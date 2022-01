Budget participatif : et si vous décidiez des projets de la Ville de Lyon ?

Ce mercredi, en amont du vote du budget de la Ville de Lyon, Grégory Doucet et trois de ses adjointes, Camille Augey, Nathalie Perrin-Gilbert, et Chloë Vidal se sont réunis à l’Hôtel de Ville pour partager les délibérations à venir.

Pour l’instant, le budget primitif de la Ville de Lyon est établi à 944 millions d’euros, avant le conseil municipal qui aura lieu ce jeudi et ce vendredi. Grégory Doucet a annoncé un nombre important de délibérations. Et pour cause, plusieurs domaines sont dans le viseur de la municipalité pour 2022, comme l’éducation, la culture, l’emploi ainsi que le fameux “ budget participatif. ”

Pour ce dernier, c’est Chlöe Vidal, adjointe chargée de la Démocratie locale et redevabilité qui s’est chargée de le présenter. “Il sera question dès demain de la délibération du budget de 50 millions d’euros pour réinventer la ville”. 25 millions d’euros seront consacrés au budget participatif, et cette enveloppe sera de nouveau divisée en deux, à l’occasion des deux éditions du budget collaboratif pendant la mandature des Verts.

Pour faire simple, les citoyens pourront proposer des projets sur une plateforme internet, à l’aide d’un nom et d’une adresse mail. Il en va de même pour les citoyens qui voudront voter ces projets. Ces derniers doivent répondre à quatre critères : être dans l’intérêt général, dépendre d’un budget d’investissement, être juridiquement et techniquement faisables et enfin reposer sur des compétences municipales. Dans un échange entre élus et habitants, et en l’espace de deux ans au maximum, les projets pourront porter leurs fruits dans une “démocratie contributive et collaborative”.

Pour ces initiatives portées par le budget participatif, Grégory Doucet a rassuré sur le fait “qu’elles n’auront pas besoin de coïncider aux idées politiques du mandat”, afin de “laisser place à la co-construction”. Dans la logique des choses, les citoyens auront le dernier mot sur ces projets. Le budget participatif sera lancé le 14 mars, et les réalisations auront lieu au début de l’année 2023.

Comme exemples concrets, Chloë Vidal a énoncé “l’installation de frigos solidaire dans la rue, de défibrillateurs ou encore d’œuvres d’art.” L’optique de ce budget est aussi de réaliser des projets au sein des quartiers populaires, avec le soutien des mairies d’arrondissement, des relais de quartiers et des instances citoyennes. De quoi rendre Grégory Doucet très enthousiate : “C’est l’un des grands chantiers démocratiques de cette mandature”, a assuré en conclusion le maire de Lyon.

N.S.