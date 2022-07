Insolite : la Ville de Lyon publie le replay du conseil municipal... de l'an dernier

Et on sent qu’il y avait un vrai besoin de vacances du côté de la mairie centrale.

Car en voulant mettre sur Youtube le conseil municipal de jeudi dernier, les équipes ont finalement partagé la séance du 8 juillet…2021. On retrouve ainsi Grégory Doucet, sa majorité et son opposition, respectant scrupuleusement le port du masque et siégeant dans les salons de l’Hôtel de Ville qui permettaient de respecter la distanciation sociale.

Autant d’éléments, à commencer par l’apparition de la date erronée en début de vidéo, qui auraient dû mettre la puce à l’oreille de la personne derrière l’upload.

Car en plus, cette dernière a découpé en quatre parties le mauvais conseil municipal pour pouvoir le mettre sur la plateforme.

Ce replay intéresse-t-il vraiment grand monde, y compris dans l'entourage du maire écologiste ? Vingt-quatre heures après sa publication, le "faux" conseil municipal du 7 juillet est toujours en ligne, visionné à des dizaines de reprise et personne n’a signalé le léger problème de dates.