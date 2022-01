Lyon : les élus de droite écartés du débat pour la ZFE montent au créneau

Les conseils d’arrondissement de Lyon préalables au conseil municipal du 27 janvier 2021 commencent aujourd’hui. Suite à la demande de la Métropole, les conseillers d’arrondissement devront délibérer sur l’avis du Maire de Lyon, concernant le règlement local de publicité et la modification n°3 du PLUH.

Mais les élus du groupe "Droite, Centre et Indépendants" de la Métropole se sont indignés dans un communiqué paru ce mardi, de l’absence d’avis sur les sujets "d’extension de la zone à faibles émissions (ZFE) au 1er septembre 2022 aux véhicules particuliers Crit’Air5" ainsi qu’aux 2 roues de plus de 25 ans. Le plan de protection de l’atmosphère (PPA) n’a lui aussi pas fait l’objet d’une demande d’avis de la part du groupe.

Pour les élus municipaux et d’arrondissement de droite, cette absence de débat semble d’autant plus étonnante étant donné la conférence métropolitaine des maires (CMM) à propos de la ZFE qui a eu lieu la veille, où le Maire de Lyon, Grégory Doucet soulignait qu’il s’agissait d’un "sujet important", et "qu’il rejoignait Philippe Cochet sur la nécessité de communiquer" ajoutant "un facteur-clé de la réussite de cette ZFE est ma communication qui en sera faite".

Un comportement qui déplait fortement au groupe de Droite.

"Avant de nous parler de budget participatif, respectons la démocratie élective, débattons-en au conseil municipal de Lyon !", ont conclu les élus du groupe Droite, Centre et Indépendants dans leur communiqué.