La Ville de Lyon se dit favorable au plan de protection de l’atmosphère 3

Ce mercredi, la Ville de Lyon a tenu un conseil municipal « exceptionnel » pour rendre son avis sur le plan de protection de l’air, PPA3. Pour rappel, cette dernière avait oublié de délibérer sur le sujet lors de son dernier conseil municipal en février. Les élus ont donc rendu un avis favorable à la préfecture, qui lui avait donné jusqu’à vendredi pour délibérer.

Le PPA2 s’est donc renouvelé et amélioré, pour devenir PPA3. Plus simplement, le PPA3 entraîne une reconduction et une amplification des dispositifs de subventionnement du remplacement des appareils non performants, comme par exemple avec la prime "air-bois", mise en place par la Métropole de Lyon.

De plus, ce dispositif prévoit une interdiction d’installation en zone PPA d’appareils de chauffage au bois non performants, une mesure qui était déjà inscrite au PPA2. Désormais, les cheminées à foyer ouverts et fermés antérieures à 2002 sont elles aussi interdites d'utilisation à Lyon.

D’autres leviers d’action ont été identifiés comme des campagnes de sensibilisation aux bonnes pratiques en matière de chauffage bois ou encore le soutien de la rénovation thermique des bâtiments et un rappel de l’interdiction de brûlage des déchets verts.

Ces projets doivent s’articuler avec les mesures déjà instaurées par la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon, qui visent notamment à ralentir la circulation, comme la mise en place de la ville 30, la ZFE (Zones à Faibles Emissions), rééquilibrage de la voiture, création de plus de pistes cyclables, et la lutte contre les îlots de chaleur dans le 7e et le 8e arrondissement.

"C’est un projet qui doit faire l’objet d’une action et d’une volonté collective", a indiqué Céline de Laurens, adjointe déléguée à la santé, la prévention et la santé environnementale.

"La qualité de l’air s’améliore mais il ne faut pas sous-estimer les efforts qu’il reste à produire. Une action combinée de l'État avec le PPA de la Ville de Lyon a toutes les chances de remplir les objectifs", a poursuivi l’adjointe déléguée à la santé, qui a rappelé que Lyon fait partie des 10 villes de France les plus polluées.

Pour rappel, le plan de protection de l’atmosphère (PPA) est l’un des outils prévus par la réglementation, pour améliorer la qualité de l’air, en particulier dans les secteurs où la qualité de l’air est dégradée.

Piloté par l’Etat, les PPA fonctionnent en collaboration avec des acteurs concernés comme les collectivités, les associations, ou les acteurs économique et prévoit des mesures règlementaires ou volontaires qui visent à "diminuer les émissions de polluants atmosphériques dans plusieurs secteurs d’activité comme l’industrie, le résidentiel ou encore les transports".

"Le PPA2 a eu un démarrage tardif, celui-ci on veut le démarrer plus tôt ", a conclu Céline de Laurens.