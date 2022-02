Oubli de la Ville de Lyon de délibérer sur le plan de protection de l'atmosphère : un conseil municipal exceptionnel prévu le 23 mars

Les élus seront finalement réunis le 23 mars prochain lors d'un conseil municipal exceptionnel pour pouvoir délibérer sur le plan de protection de l'atmosphère. La date a été communiquée ce lundi matin en conférence des présidents des groupes politiques de la Ville de Lyon.

Après un conseil exceptionnel le 10 février dernier pour délibérer sur l'amplification de la zone à faible émission à la suite d'un premier oubli, c'est donc un deuxième conseil exceptionnel qui doit être organisé par les équipes de Grégory Doucet.

Car la préfecture du Rhône a absolument besoin d’un retour de la Ville de Lyon avant le 25 mars. Or le prochain conseil municipal n'était prévu que six jours plus tard. Comme pour la ZFE et la Métropole de Lyon, la consigne avait pourtant été formulée par courrier, envoyé pendant les fêtes de fin d’année… mais avait visiblement été oubliée.

Dans un communiqué, le groupe Droite, Centre & Indépendants dénoncent l'amateurisme de la municipalité écologiste : "Amateurs, bricoleurs, dilettantes, les termes manquent pour qualifier ce qui pourrait sembler risible si cela n’était pas révélateur d’une inquiétante façon de gouverner notre ville".

"Pourtant, le groupe Droite, Centre & Indépendants a été lanceur d’alerte à de nombreuses reprises sur le sujet", est-il indiqué. "Le 14 janvier, en commission Transition écologique, Laurence Croizier interpellait le 2e adjoint sur l’absence d’un avis sur la ZFE, le 18 janvier par communiqué, nous alertions le Maire de Lyon sur la nécessité de délibérer sur la ZFE avant le 22 février et le PPA avant le 25 mars, du 18 au 20 janvier, lors des conseils d’arrondissement, nouvelle alerte sur l’absence de demandes d’avis sur ces deux sujets, le 27 janvier, lors du conseil municipal, nouvelle interrogation de Laurence Croizier sur l’absence de sollicitation sur le PPA", détaille le groupe d'opposition.

Selon les élus Droite, Centre & Indépendants, la Ville de Lyon avait assuré avoir "informé la Préfecture qu’on n’allait pas changer l’organisation de nos conseils municipaux parce que la Préfecture a fixé les dates de son côté". "Je vous rassure, je rassure celles et ceux qui seraient inquiets, la Préfecture tiendra bien compte de l’avis que la Ville de Lyon prendra en conseil municipal le 31 mars prochain", aurait même précisé le maire de Lyon aux élus qui l'ont questionné sur le sujet.

A croire que la Ville de Lyon a finalement préféré ne pas prendre de risque sur ce dossier. Une fois la deadline passée, son vote aurait compté pour du beurre et l’avis de la collectivité aurait été forcément positif.