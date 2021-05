Pollution : la préfecture du Rhône lance une consultation pour la protection de l'atmosphère

La préfecture du Rhône a annoncé ce mercredi le lancement d'une concertation publique pour en dessiner les contours. Le but est de rendre cette série de nouvelles réglementations et de nouvelles actions "plus ambitieuse et plus partenariale". En effet, c'est ce plan qui déterminera la conduite à tenir par les acteurs grands lyonnais en matière de qualité de l'air pour les six prochaines années.

Ainsi, jusqu'au 7 juin prochain, une campagne d'information aura lieu sur le site internet de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Les citoyens sont invités à y prendre connaissance des enjeux et des actions, puis à répondre à un questionnaire pour faire des propositions.

Une réunion de concertation ouverte à tous se tiendra le 19 mai à 18h.