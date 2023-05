Auditorium de Lyon : à la découverte de la saison 2023-2024

Au sein d’un contexte social et économique, ces dernières années ont été compliquées pour le milieu culturel. L’auditorium de Lyon revient avec une programmation ambitieuse proposant une offre de variété de qualité, des pratiques artistiques dans une sphère d’inclusion et un renouvellement de la cible, le tout produit grâce à de nouveaux formats de concerts.

La saison 2023 -2024 ce sont : 350 activités, 184 concerts dont 166 à l’auditorium. L’institution réouvrira ses portes dès octobre avec le slogan "un son une ville" qui met l’accent sur sa localisation au cœur de la ville et de la vie des lyonnais : "c’est un orchestre qui vibre au sein de la ville", affirme Aline Sam-Giao directrice générale de l’AO.

En collaboration avec de nombreux artistes cette année, Nikolaj Szeps-Znaider, directeur musical de l’Orchestre national de Lyon affirme que "ce qui est important c’est que l’orchestre soit mis au défi et qu’il trouve sa propre approche musicale avec par exemple un répertoire allemand et toujours trouver de nouvelles personnes avec qui collaborer".

Faire émerger la génération star de demain, c’est le défi que l’auditorium s’est fixé en mettant en avant un maximum de "petits" artistes en clin vers le succès. Deux programmes ont été mis en place pour eux : "Rising stars" et "les petits concerts d’orgue".

Une attention toute particulière est offerte au jeune public, avec davantage de propositions pour eux avec des spectacles aux jeux d’éclairages, de percussions et bien d’autres encore. "Le carnaval des animaux" sera joué pour eux avec un tout premier enregistrement à l’harmonica de verre. Des séances dédiées aux bébés de trois mois et aux bébés avant même leur naissance, commencent également.

Dans une vision toujours plus inclusive, 3 concerts relax sont proposés. Des concerts au sein desquels tout le monde peut assister comme par exemple des parents avec leurs jeunes enfants, des personnes handicapés qui ont besoin de bouger ou de parler durant la prestation. Aline Sam-Giao précise "qu’un bon nombre de personnes ne sont pas toujours compatibles avec le code d’écoute mais avec ces concerts on assoupli cela".

Des concerts découvertes d’une heure proposeront une ouverture aux répétitions en deux temps, avec un moment dédié au chef d’orchestre qui expliquera comment travailler au sein d’un groupe.

L’AO de Lyon tient également des engagements écologiques et féministes. La place des femmes au cœur du métier artistique est primordiale, ils souhaitent donc soutenir les compositrices d’aujourd’hui et de demain. C’est une grande première pour eux avec 101 compositeurs et 21 compositrices.

Une dimension écoresponsable est abordée en repensant les tournées de l’orchestre. C’est en Espagne qu’ils ont décidé de mener leurs spectacles, pour des trajets joignables en train et un système de covoiturage des clients.

Toutes les dates sont à retrouver directement sur leur site.