OL-MHSC : trois points pour "se rattacher à quelques bribes d’espoir"

Avant d’entrer dans les cinq derniers matchs de la saison, l’OL est septième, à six points de la cinquième place, première qualificative pour la coupe d’Europe. Lyon n’a pas le droit à l’erreur et reçoit une équipe de Montpellier en pleine forme, 12e du classement et en passe de se maintenir. (Lire la suite sur Lyon Foot)