Lyon : le chef indigène Raoni en visite en début de semaine

A son arrivée dans la capitale des Gaules, le chef indigène Raoni Metuktire, défenseur de la forêt amazonienne et chef du peuple Kayopo, sera pris en charge par des mécènes locaux dont des personnalités du comité d’organisation. Sa venue se fait grâce à l’Association Forêt Vierge, organisation franco-brésilienne protectrice de la forêt tropicale. L’objectif est de pérenniser les actions initiées depuis la dernière tournée de la délégation : reboisement de zones dégradées, protection des frontières du territoire, mise en place de nouvelles équipes de surveillance et nouveau programme de santé communautaire.

Le parcours du chef autochtone, accompagné par trois autres chefs de tribus indigènes, Bermoro, Tapi et Watatakalu, a été annoncé ce lundi dans un communiqué de presse. Ils passeront le lundi matin au Café des Lyonnes, établissement qui met en avant les femmes dans la société, puis ils déjeuneront au restaurant gastronomique de Christian Têtedoie à Fourvière. Durant l’après-midi, des rencontres auront lieu avec la Métropole et la Ville de Lyon ainsi qu’avec des élèves de l’éco-école Germaine Tillion. Le soir même, Raoni sera présent au dîner de charité à l’hôtel Intercontinental dans le 2e arrondissement de Lyon. Cette soirée aura pour but de soulever des fonds pour préserver la forêt amazonienne en danger.

Enfin, le mardi, les quatre chefs visiteront des espaces forestiers en reconversion à l’Ecole militaire de Santé à Bron et seront de passage à Zadiga-Cité à Confluence, où sera construit l’entreprise d’architecture Thierry Roche & Associés. Le voyage à Lyon se clôturera par une projection privée du film "Raoni : une amitié improbable" au Pathé Bellecour en présence du réalisateur Jean-Pierre Dutilleux avec donations libres.

Cette venue à Lyon ne sera pour autant pas une découverte pour Raoni puisqu’il a déjà fait un saut entre Rhône et Saône en 2019 où il avait reçu la médaille d’honneur de la Ville, alors décernée par Gérard Collomb.

Avant d’arriver à Lyon, Raoni Metuktire passera d’abord par Lisbonne puis arrivera en France via Cannes, où il ira fouler les marches du plus grand festival de cinéma du pays. Son périple ne s’arrêtera d’ailleurs pas à Lyon puisqu’il se déplacera ensuite dans la capitale, avant d’aller en Suisse, en Allemagne, en Belgique et enfin en Australie.