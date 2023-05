Des "casserolades" prévues devant les mairies pour protester contre l’allocution d’E. Macron

Le déplacement mémoriel d’Emmanuel Macron le 8 mai dernier à Lyon avait déjà donné lieu à un important rassemblement de protestation, en marge de la cérémonie. François Braun, ministre de la Santé, avait également été victime d’une "casserolade" (concert de casseroles) lors de son passage à l’inauguration du CIRC vendredi dernier.

Attac Rhône, mouvement de gauche se décrivant comme en "lutte pour la justice fiscale, sociale et environnementale et […] contre le pouvoir de la finance et des multinationales", en appelle à la mobilisation, casserole à la main, devant l’Hôtel de Ville de Lyon et la mairie de Villeurbanne au moment où le Président devrait prendre la parole à la télévision.

L’appel à la manifestation a depuis été relayé par d’autres groupes de la même mouvance idéologique, comme le "média alternatif et indépendant" (sic) "Lyon Insurrection". Difficile de dire si cette campagne sur les réseaux sociaux aboutira à une forte mobilisation.