Lyon : la Ville rend hommage au groupe Carte de Séjour ce mardi

C’est au 32 rue des Tables Claudiennes où se situait le local de répétition du groupe que cette plaque sera inaugurée à 17h30. Cet hommage sera rendu par la maire du 1e arrondissement Yasmine Bouagga, l’adjointe au maire de Lyon déléguée aux Droits et Egalités Florence Delaunay ainsi que par le conseiller du 1e arrondissement délégué à la Culture Yves Ben Itah. Parmi les personnes sur place, on pourra aussi compter la présence de deux anciens membres de ce groupe de musique des années 80 Jérôme Savy et Mokhtar Amini.

La date de cet hommage n’a pas été choisie au hasard puisqu’elle symbolise les 40 ans de la Marche pour l’égalité et contre le racisme, un combat pour lequel le groupe composé des frères Mokhtar et Mohamed Amini, Djamel Dif, Jérôme Savy et Rachid Taha avait l’habitude de se battre.

Originaire de Rillieux-la-Pape, ce groupe mêlant sonorités électriques et instruments traditionnels du Maghreb est rapidement devenu "un véritable symbole d’une jeunesse qui se mobilise alors contre les crimes racistes et les violences policières, pour la reconnaissance des droits et la dignité de celles et ceux que l’on désigne comme 'jeunes arabes', 'beurs' ou 'franco-maghrébins'" d’après la mairie du 1e arrondissement de Lyon dans un communiqué de presse. Les musiciens ont d’ailleurs eu une grande importance lors de la première Marche pour l’égalité en 1983.

A travers cette plaque, la mairie souhaite "inscrire dans la mémoire de la ville la contribution artistique du groupe Carte de séjour" et mettre en avant les idéaux portés par ces Lyonnais : "La fraternité, la tolérance, la lutte contre les injustices et les discriminations."

A la suite de la cérémonie, la place Chardonnet sera inaugurée à 18h avant d’enchaîner à 19h avec des concerts proposés par le théâtre Instant T et par la salle de concert Kraspek Myzik ainsi qu’une exposition de photos du studio José, situé dans le 4e arrondissement de Lyon, et une animation pour enfants de la crèche Chardonnet.