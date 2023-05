Lyon : trafics de drogue démantelés, 12 personnes interpellées, 910 kg de cannabis et 14 kg de cocaïne saisies

L’opération a concerné pas moins de 4 trafics différents, et s’est déroulée en autant d’épisodes. Ce sont tout d’abord les deux chauffeurs de deux véhicules qui remontaient d’Espagne via l’A7 qui ont été les premiers à être interpellés le 5 mai dernier à Givors. C’est en fouillant l’une des deux voitures que les forces de l’ordre ont trouvé près de 382kg de cannabis, le tout dans 11 valises marocaines. Les deux suspects ont été mis en examen et écroués quatre jours plus tard.

Le deuxième épisode se déroule le 8 mai. C’est une enquête datant de janvier dernier qui a permis d’interpeller deux trafiquants de l’agglomération lyonnaise et deux conducteurs lors d’une livraison près de la Capitale des Gaules. Ici, c’est un réel arsenal de guerre qu’on trouvé les enquêteurs. Ce sont près de 14kg de cocaïne, quatre armes, une centaine de munitions un gilet pare-balle, deux montres de luxe, 28 330€, en espèces et plus de 34 000€ sur des comptes bancaires qui ont été saisis. Trois suspects ont été mis en examen et écroués, le dernier a été placé sous contrôle judiciaire.

Le troisième volet de cette histoire concerne la chute d’un réseau d’héroïne près de Lyon. Ce sont plusieurs mois de surveillance qui ont été nécessaire à interpeller la tête pensante de ce trafic, ainsi que de l’une des nourrices. Après les avoir interpellés et placés en garde à vue le 11 mai dernier, les enquêteurs trouvent 4kg d’héroïne, 90g de cocaïne, 1,5kg de produit de coupe, deux presses hydrauliques, de quoi conditionner les produits, 12 695€ en liquide et une berline allemande lors de perquisitions. Deux complices sont arrêtés quelques jours plus tard. Les suspects ont été déférés devant le parquet le 15 mai. Deux d’entre eux sont incarcérés et deux autres placés sous contrôle judiciaire.

La dernière partie se déroule dans le département de la Drôme, où un convoi arrivant de la péninsule ibérique et se rendant dans l’agglomération lyonnaise est interpellé. Une berline et un fourgon avec une cache ont été fouillés. Résultat : 15 valises marocaines avec 527kg de résine de cannabis ont été saisies. Les deux mis en cause ont été déférés puis écroués le 16 mai.

"Si ces interpellations et ces saisies massives révèlent l’importante activité de l’antenne OFAST (office anti-stupéfiants) de Lyon dans la lutte contre toutes les formes de trafic de stupéfiants, elles mettent également en lumière l’importance du marché rhodanien et la puissance des réseaux qui y sévissent", indique la direction zonale de la police judiciaire dans un communiqué.