Lyon : des pompiers au Paraguay pour former aux soins d’urgence

Dans le cadre d’une convention signée avec le pays d’Amérique latine, le comité d’animation sociale et culturelle (CASC) d’action pompier pour l’urgence internationale (APPUI) va envoyer du matériel et trois personnes pour former au mieux les pompiers paraguayens. Cette association humanitaire affiliée aux sapeurs-pompiers du Rhône travaille déjà avec le Paraguay depuis 2010.

Depuis ce temps, douze missions ont été réalisées dont la formation aux incendies et aux secours d’urgence, l’envoi de véhicules et de matériel d’intervention dont des défibrillateurs, des brancards ou des lances à incendie. Lors de ce déplacement, l’objectif va donc d’être de pérenniser la situation du Paraguay d’après le lieutenant-colonel Julien Fouques : "L’idée principale, c’est d’autonomiser le pays. On va former des formateurs. Maintenant, ils sont plus structurés, une académie a été créée sur place. On est sur les dernières années de la convention."

Les trois pompiers bénévoles sont tous formateurs SSUAP (secours et soins d’urgence aux personnes) et l’un des trois parle couramment espagnol pour faciliter les relations sociales. Si le Paraguay a été choisi il y a plus de dix ans, c’est parce que ce pays est très en retard sur les normes de sécurité : "On a un développement énorme de secours incendie. Les risques ne sont pas les mêmes, il y a beaucoup de zones encore presque bidonvilles, il y a plus d’accidents routiers, les motards sont sans casques et parfois plusieurs sur la moto."

Dans quelques mois, en novembre, l’opération continuera un stade au-dessus puisqu’il s’agira cette fois de la formation de formateurs de formateurs via le diplôme international du PHTLS (Pre Hospital Trauma Life Support).

Après ces longues années passées au Paraguay, Julien Fouques estime que ce projet arrive à terme : "On a signé l’année dernière une convention de trois ans avec le Paraguay et d’ici la fin de la convention, on sera arrivé à notre objectif." Pour autant, le CASC APPUI ne compte pas s’arrêter là et a déjà entamé un gros travail à Antsirabe à Madagascar qui "n’avait pas de secours depuis 30 ans" selon le lieutenant-colonel. Une caserne et deux véhicules de pompiers sont désormais sur place grâce à cette intervention.

A.C.