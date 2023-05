Karim, 50 ans, a disparu depuis samedi après-midi. Il a quitté le domicile de sa mère à Saint-Cyr-au-mont-d’Or en pleine crise de schizophrénie et n’a plus donné signe de vie depuis. Il portait une doudoune noire, un jean et des lunettes de vue au moment de sa disparition. De corpulence mince, il mesure 1m63 et a une calvitie.

Si vous apercevez Karim ou avez des informations le concernant, vous pouvez joindre la brigade de gendarmerie de Limonest au 04 78 35 80 77 ou en contactant le 17.