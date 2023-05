Alexandre Vincendet condamné en appel pour diffamation

Alexandre Vincendet a vu sa condamnation pour diffamation, à l’encontre d’Abdelaziz Boumediene, confirmée ce mardi en appel.

La décision en appel contraint l’ancien maire de Rillieux à verser 500 euros de dommages et intérêts à M. Boumediene et 500 euros à l’association dont Boumediene est président. De plus, Vincendet devra également rembourser les frais de justice de la partie adverse. Cependant, cette condamnation n'apparaîtra pas dans le casier judiciaire du député.

Les faits remontent à 2021. Abdelaziz Boumediene, président de l’association Mouvement de solidarité internationale, organisait régulièrement des distributions alimentaires dans la ville, sous la forme d'un stand. La mairie, qui encourageait jusque là ces initiatives associatives, avait décidé d’interdire ces rassemblements pour des raisons sanitaires.

Boumediene a donc fait part de son mécontentement et de sa déception sur la page Facebook de l'association. Deux internautes, en réaction à cette publication, s’étaient ensuite rendus coupables de menaces de décapitation et d’émasculation à l’encontre du maire de Rillieux. Les deux personnes en question avaient été condamnées pour leurs publications violentes.

S’en était suivie une longue bataille judiciaire durant laquelle nos deux protagonistes rilliards se poursuivaient mutuellement pour diffamation. Boumediene poursuivait Vincendet car le maire l'accusait d'extrêmisme. Vincendet, quant à lui, reprochait à Boumediene d'avoir mentionné indirectement l'affaire des violences intrafamiliales de sa famille, que les médias avaient publié.

L’annonce du délibéré représente une véritable “délivrance” pour le président de MSI. “Les attaques de M. Vincendet contre mon association et moi-même étaient très graves. Il nous a accusés d’extrémisme par exemple, ce qui est complètement faux.”

“C’est une délivrance parce que le préjudice que nous avons subi dans cette affaire est énorme. Nous avons perdu des salles qui nous étaient mises à disposition par différentes villes et communes, certains élus ont pris leur distance avec nous et ne nous répondaient plus. Ça a vraiment eu un impact sur l’activité de notre association, dont beaucoup de familles dépendent pour vivre.” nous confie Abdelaziz.

Reconnaissant envers la justice et estimant que son “honneur a été lavé”, Abdelaziz Boumediene n’en a cependant pas fini avec le tribunal judiciaire de Lyon, puisqu’il est toujours poursuivi par Vincendet pour diffamation. Cette procédure pénale a déjà donné lieu à la condamnation de Boumediene la semaine dernière, dans la sixième chambre.

Le président de MSI a d’ores et déjà annoncé son intention de faire appel de cette décision. “C’est une manœuvre politique de la part de Vincendet, qui a lancé cette procédure au moment des faits pour se poser en victime et garder une partie de l’opinion de son côté. J’ai confiance en la justice et mon avocat et moi allons travailler sur ma défense très bientôt”, assure-t-il.

J.B