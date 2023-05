Lyon : Un SDF envoyé en hôpital psychiatrique après avoir agressé des agents de la sûreté ferroviaire

Les faits remontent au 27 mars. Un homme était approché par la sûreté ferroviaire alors qu'il dormait dans un espace de charge de portable au sein de la gare de Perrache. Invité à quitter les lieux, l'homme porte alors un coup au visage d'un des agents et résiste violemment à son arrestation. Alors qu'il est transporté en garde à vue, l'homme interpellé insulte copieusement les agents de la police ferroviaire et les menace de mort à plusieurs reprises.

L'individu, né à Oran, est sans domicile fixe à Lyon et dort généralement là où il le peut, aux alentours de la gare de Perrache. S'il reconnaît avoir insulté et menacé les agents ferroviaires, l'homme nie fermement les faits de violence. "C'est moi la victime, on m'a tapé, traité de clochard et dit des trucs racistes", soutient le prévenu, en expliquant qu'un des trois policiers s'était assis sur lui à califourchon alors qu'il était maintenu au sol. "J'ai subi presque un viol sexuel avec des obsédés policiers en fait", a-t-il expliqué placidement à la juge.

Notre sans-domicile-fixe n'en est pas à son premier fait d'armes en matière d'outrage, puisqu'il avait déjà été condamné par le tribunal de Marseille pour des faits similaires en 2020. L'expertise psychiatrique révélait notamment que l'Oranais était atteint d'une psychose schizophrénique et présentait une addiction à la boisson. Une autre condamnation figurait également dans son casier judiciaire, cette fois pour des faits de violence conjugale avec une arme, en 2022.

Le ministère public et l'avocat du prévenu ont tous deux plaidé pour une hospitalisation d'office du prévenu dans un établissement spécialisé où il pourra recevoir l'aide dont il a besoin. Le jugement est également allé dans ce sens, puisque l'homme fut reconnu responsable des délits mais irresponsable pénalement. Une hospitalisation sous contrainte lui a été administrée.

