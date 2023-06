Lyon : il menace des passants avec un couteau dans un parc pour enfants

Selon nos informations, un appel au 17 à été passé vers 20h20 pour signaler la présence d’un homme armé dans un parc de la rue Duguesclin, vraisemblablement au niveau des jeux pour enfants du square Pierre Pelloux. Le suspect tenait alors en main un couteau ainsi qu’une chaîne anti-vol et s’en prenait à des passants en les menaçant d’après les témoins.

Aucun blessé n’est toutefois à déplorer. Il n'y avait aucun enfant dans le parc lors des faits d'après une source proche du dossier.

Rapidement sur place, en moins de deux minutes, les policiers de la brigade anticriminalité ont identifié le mis en cause avant de l’interpeller. Un couteau replié a bel et bien été retrouvé dans les poches de son pantalon. Cet algérien, âgé d’une trentaine d’années et originaire de Villeurbanne, a finalement été placé en garde à vue alors qu'il était assis sur un banc.

Il était inconnu de la justice avant ces faits et ne semblait pas jouir de toutes ses facultés mentales au moment de son arrestation.

Une enquête pour violences aggravées a été ouverte, les investigations se poursuivent.

J.D.